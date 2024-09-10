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ВСУ используют платформу для видеоигр для дистанционного управления пушечными башнями

ВСУ используют платформу для видеоигр для дистанционного управления пушечными башнями

ВСУ используют систему для видеоигр Steam Decks для управления дистанционными пушечными башнями/Коллаж

Кадры использования башни в бою показывают, что ею управляют портативные системы Steam Deck.

Украина использует очень популярную систему для видеоигр Steam Decks для управления дистанционными пушечными башнями на поле боя. На опубликованном в Сети видео показано устройство в действии.

Об этом говорится в статье Business Insider.

Похоже, Украина использует Steam Decks для необычной цели: дистанционного управления пушечными башнями.

Применение платформы для управления беспилотными пулеметными системами подчеркивает влияние современных технологий в войне в Украине, что также очевидно в распространенности дронов.

Это также подчеркивает тенденцию использовать системы способом, выходящим за пределы того, для чего они предназначены, как в этом случае.

В выходные украинская государственная платформа United24 Media опубликовала в соцсетях видео с военными, использующими систему Steam Deck для дистанционного управления оружием.

В видео отмечается, что дистанционно управляемые пушечные башни системы "Шабля", разработанные украинскими инженерами и одобренные к использованию и массовому производству в начале этого года, являются одними из первых "роботов" на передовой, предназначенных для удержания, прицеливания и ведения огня из пулеметов.

Пушечная турель также имеет тепловизор и широкоугольные камеры для определения цели. Она может стрелять на расстояние чуть больше трех миль, сообщает United24.

Кадры использования башни в бою показывают, что ею управляют портативные системы Steam Deck. Это платформы для видеоигр, созданные Valve, которые используются для популярных игр, таких как классическая серия Halo, Elden Ring и Stardew Valley. Steam Decks – относительно новые портативные игровые устройства, но они стали популярны благодаря своей портативности и разнообразию игр, доступных в магазине Steam.

Сообщения о том, что Steam Deck используется в боях, распространяются с прошлого года.

Использование этих систем для управления дистанционно управляемыми пушечными башнями, как отмечается в видео United24, свидетельствует о значительном использовании различных технологий в этой войне, особенно когда речь идет о роботах и беспилотниках.

Дистанционно управляемые системы обладают рядом преимуществ. Они могут держать войска подальше от боевых действий, потенциально спасая жизнь, и предлагают сочетание инструментов для определения места нахождения врага и нацеливания на него.

ВСУ используют систему для видеоигр Steam Decks для дистанционного управления пушечными башнями

ВСУ используют систему для видеоигр Steam Decks для дистанционного управления пушечными башнями

К слову, недавно в Сети появились видео, на которых украинские бойцы выжигают лесопосадки с техникой врага дронами "Дракарис". По оценкам экспертов, дроны распыляют термитную (горючую) смесь.

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