ВСУ используют платформу для видеоигр для дистанционного управления пушечными башнями

Кадры использования башни в бою показывают, что ею управляют портативные системы Steam Deck.

Украина использует очень популярную систему для видеоигр Steam Decks для управления дистанционными пушечными башнями на поле боя. На опубликованном в Сети видео показано устройство в действии.

Об этом говорится в статье Business Insider.

Похоже, Украина использует Steam Decks для необычной цели: дистанционного управления пушечными башнями.

Применение платформы для управления беспилотными пулеметными системами подчеркивает влияние современных технологий в войне в Украине, что также очевидно в распространенности дронов.

Это также подчеркивает тенденцию использовать системы способом, выходящим за пределы того, для чего они предназначены, как в этом случае.

В выходные украинская государственная платформа United24 Media опубликовала в соцсетях видео с военными, использующими систему Steam Deck для дистанционного управления оружием.

В видео отмечается, что дистанционно управляемые пушечные башни системы "Шабля", разработанные украинскими инженерами и одобренные к использованию и массовому производству в начале этого года, являются одними из первых "роботов" на передовой, предназначенных для удержания, прицеливания и ведения огня из пулеметов.

Пушечная турель также имеет тепловизор и широкоугольные камеры для определения цели. Она может стрелять на расстояние чуть больше трех миль, сообщает United24.

Кадры использования башни в бою показывают, что ею управляют портативные системы Steam Deck. Это платформы для видеоигр, созданные Valve, которые используются для популярных игр, таких как классическая серия Halo, Elden Ring и Stardew Valley. Steam Decks – относительно новые портативные игровые устройства, но они стали популярны благодаря своей портативности и разнообразию игр, доступных в магазине Steam.

Сообщения о том, что Steam Deck используется в боях, распространяются с прошлого года.

Использование этих систем для управления дистанционно управляемыми пушечными башнями, как отмечается в видео United24, свидетельствует о значительном использовании различных технологий в этой войне, особенно когда речь идет о роботах и беспилотниках.

Дистанционно управляемые системы обладают рядом преимуществ. Они могут держать войска подальше от боевых действий, потенциально спасая жизнь, и предлагают сочетание инструментов для определения места нахождения врага и нацеливания на него.

ВСУ используют систему для видеоигр Steam Decks для дистанционного управления пушечными башнями

К слову, недавно в Сети появились видео, на которых украинские бойцы выжигают лесопосадки с техникой врага дронами "Дракарис". По оценкам экспертов, дроны распыляют термитную (горючую) смесь.

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