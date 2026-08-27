ВСУ могли впервые применить новую ракету дальностью более 550 км: что известно об осколках в Донецке

Ракета JDAM-LR. / © Defense Express

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После массированного удара сил обороны по российским военным объектам во временно оккупированном Донецке появилась версия о возможном применении Украиной нового дальнобойного авиационного боеприпаса JDAM-LR. Его заявленная дальность может превосходить 550 км.

Об этом сообщает Defense Express.

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Обломки, показанные российской стороной после удара по Донецку 26 августа, привлекли внимание военных аналитиков. Часть найденных фрагментов была связана с ракетами Storm Shadow/SCALP, однако другие детали могут свидетельствовать об использовании еще одного, ранее не замеченного в Украине типа вооружения.

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Удар по Донецку: что нашли на месте прилета

На одном из обломков россияне обратили внимание на маркировку 6F8W7. Этот код связывается с австралийской компанией Ferra Aerospace, которая, в частности, сотрудничает с американской Boeing.

Ferra Aerospace производит компоненты для комплектов крыльев, используемых в системах JDAM. По внешнему виду найденные после удара фрагменты напоминают элементы таких конструкций.

Обычные комплекты JDAM-ER способны существенно увеличивать дальность авиабомб, однако их заявленных возможностей до 75 км недостаточно для удара по Донецку с безопасного для украинской авиации расстояния.

Именно поэтому появилась другая версия — ВСУ могли применить новый JDAM-LR.

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Что известно о JDAM-LR

JDAM-LR — это новая разработка, которую опробовали только в апреле 2026 года. В отличие от обычных планирующих боеприпасов, система оснащена реактивным двигателем, позволяющим значительно увеличить дальность полета.

Заявленная дальность JDAM-LR составляет более 300 морских миль или примерно 555 километров. Теоретически такие характеристики позволяют наносить удары по целям в глубоком тылу противника, не приближая самолет-носитель к линии фронта.

Систему можно устанавливать на 500-фунтовую авиабомбу Mk-82 массой около 227 кг. Для наводки используются инерционная система и GPS.

С каких самолетов Украина могла запустить новую ракету

Теоретически, JDAM-LR может применяться с самолетов, уже адаптированных для использования боеприпасов семейства JDAM.

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Среди потенциальных носителей в Украине могут быть:

истребители F-16;

модернизированные МиГ-29;

модернизированы Су-27.

В то же время, официального подтверждения того, что Украина получила JDAM-LR, пока нет.

Действительно ли ВСУ получили JDAM-LR

Версия об использовании нового боеприпаса основывается на анализе обломков и характеристиках возможного удара, поэтому говорить о подтвержденном применении JDAM-LR пока преждевременно.

США только недавно приступили к серийному производству этих систем и заказали для собственных нужд ограниченную партию. Если JDAM-LR действительно уже передали Украине, речь, скорее всего, идет о небольшом количестве боеприпасов.

В то же время, сам факт появления обломков, похожих на компоненты систем JDAM, после удара по Донецку стал основанием для предположений, что Силы обороны могли испытать новое дальнобойное американское вооружение непосредственно в условиях войны.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке были слышны взрывы 26 августа. Тогда оккупированный Донецк попал под ракетный обстрел.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин может усилить давление на Запад с помощью шага, связанного с ядерными технологиями. Одним из возможных сценариев эксперт называет очередное испытание ракеты «Буревестник».

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