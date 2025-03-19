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ВСУ начали уничтожать российские "шахеды" новейшим таинственным оружием

ВСУ начали уничтожать российские "шахеды" новейшим таинственным оружием

ВСУ получили инновационное оружие/Фото: Силы беспилотных систем ВСУ

Название новейшего средства СБС не раскрывают

Вооруженные Силы Украины получили новый мощный инструмент для борьбы с российскими ударными дронами Shahed. Это средство способно эффективно перехватывать вражеские аппараты.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

Новое средство, разработанное СБС в сотрудничестве с украинскими производителями, имеет стоимость около $5000, что значительно дешевле российских дронов-камикадзе, которые стоят свыше $150 000.

Благодаря новейшему украинскому средству операторы подразделения Darknode 412 отдельного полка Nemesis Сил беспилотных систем сбили более десяти ударных дронов Shahed-136/131, продемонстрировав высокую эффективность новой технологии в борьбе с вражескими аппаратами.

В Силах беспилотных систем ВСУ подчеркнули, что они продолжают внедрять инновационные технологии, значительно повышающие эффективность украинской обороны и обеспечивающие безопасность жизни граждан Украины.

Напомним, в ночь на 19 марта российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя ракетами С-300 и 145 ударами БпЛА Shahed. ПВО уничтожило 72 дрона, еще 56 были потеряны локационно.

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