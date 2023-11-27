ВСУ обнаружили китайские мины на оставленных россиянами позициях: эксперт оценил находки

Эксперт прогнозирует, что это могли быть как прямые поставки из Китая, так и через третьи страны.

Украинские военные на одной из брошенных позиций обнаружили минометные мины производства Китая. Речь идет о 60-мм достаточно легко идентифицируемых боеприпасах, как осколочно-фугасные M-83A.

Исследователь тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта рассказал подробнее о китайских боеприпасах у россиян.

Что известно о минах найденных у россиян

Эксперт объясняет, что опубликованная мина – 60-мм боеприпас Type 83 (M-83A) китайского производства – осколочно-фугасная, стабилизированная и минометная.

Китайская мина найдена на российских позициях

"На фото видны опознавательные признаки — пять газовых стопорных колец в верхней части, хвостовое оперение с десятью фиксированными стабилизаторами характерной формы, и 15 отверстий около него. Объяснение маркировки: 60 — калибр 60 мм. 杀 — противопехотная боевая часть; 黑27石- (黑 — Пиротехнический склад, 27 — возможно 27-й завод (требует проверки), 石 — 石家庄 — город Шицзячжуан на востоке Китая, столица провинции Хэбэй);4-75-62 — (дата изготовления, 4 месяц, 1975 г.)., 1 прототип изготовлен в 1962 г.)", – отметил эксперт.

Также, по его словам, китайские боеприпасы были обнаружены раньше. Это могли быть как прямые поставки из Китая, так и через третьи страны.

"По некоторым данным россияне с минами 60-мм используют минометы китайского производства Type 31 и их усовершенствованную версию — Туре 63. Кроме этого, есть данные, что россияне используют очень широкий спектр боеприпасов китайского производства: от стрелковых патронов до 122-мм и 152-мм снарядов и НКРС в РСЗО», — говорит Юрий Пойта.

Кто снабжает китайские боеприпасы

Эксперт добавляет, что Китай имеет достаточное количество собственных морских, сухопутных и воздушных коридоров, которые могут обеспечить как необходимые объемы, так и темп поставок.

"Содержимое отправлений скрыто в контейнерах, что дает возможность Китаю утверждать, что они содержат невоенные товары двусторонней торговли. Очень вероятно, что поставки происходили напрямую из КНР, а не через третьи страны", — предполагает Пойта.

Реакция со стороны Украины и союзников

Он отмечает, что это требует немедленной и четкой реакции украинской стороны, как в коммуникации с Пекином, так и с Западными партнерами.

"Иначе отсутствие реакции как Украины, так и наших партнеров по ЕС и НАТО будет побуждать Китай к увеличению объемов поставок и расширению номенклатуры.

"Кстати, поставка Китаем 2127-ми вездеходов "Desertcoss 1000-3" осталась без внимания, хотя это были военные закупки МО РФ, а их использование значительно увеличит мобильность малых групп российских войск", — добавил Пойта.

Напомним, неподдержка независимости Тайваня Соединенными Штатами Америки – для Украины в нынешних условиях это более хорошая новость, чем нейтральная. Опосредованно это может означать, что Китай, для которого вопрос Тайваня болезненный, не будет поставлять летальное оружие российским оккупантам.

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