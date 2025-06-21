ВСУ получат новый наземный беспилотник TERMIT: что о нем известно

Наземный беспилотный комплекс TERMIT / © Минобороны Украины

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Министерство обороны Украины утвердило для использования в Вооруженных силах обновленный образец наземного беспилотного комплекса TERMIT.

Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники

Речь идет о гусеничном роботизированном комплексе, который способен эффективно работать в условиях современного поля боя. Благодаря своим характеристикам TERMIT может выполнять целый спектр задач - от логистики и эвакуации до наблюдения за врагом и транспортировки грузов в сложных условиях.

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Обновленная модель получила ряд технических улучшений. В частности, дрон теперь может перевозить грузы до 300 кг, преодолевая бездорожье, уклоны и другие препятствия. Он способен передвигаться по различным типам поверхностей — от болотистой местности до окопов и траншей. Комплекс может работать без подзарядки несколько часов и преодолевать за это время десятки километров.

По замыслу разработчиков, TERMIT будет иметь несколько версий — от логистических и эвакуационных до боевых. Например, дрон можно будет переоборудовать под медицинскую эвакуацию раненых, доставку боеприпасов, инженерные задачи (минирование/разминирование), а в будущем — и под огневую поддержку.

Сообщается, что новая платформа станет важным элементом в повышении мобильности, безопасности и эффективности украинской армии на передовой. Кроме того, использование беспилотной техники позволяет минимизировать риски для личного состава в наиболее опасных участках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине создали мощное оружие против дронов, а также рассказывали, какие у него характеристики.

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