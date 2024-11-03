Украинские военные получат важную помощь для противостояния русской армии. Последний пакет помощи от США включает в себя не менее 212 бронемашин Stryker.

Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что на Крущине сейчас сосредоточены тысячи солдат Северной Кореи, и, как ожидается, они вступят в бой в ближайшие дни, чтобы усилить российскую армию.

Как объясняет аналитик, с учетом потери в боях примерно двух десятков Stryker, новая поставка от США увеличит количество этих бронемашин в ВСУ почти до 400. При этом обычно Украина распределяет их по штурмовым бригадам – три батальона по 31 машине в каждой бригаде.

"Предыдущих партий Stryker хватило для оснащения 80-й и 82-й штурмовых бригад, которые в начале августа выделили батальоны для вторжения в Курск. Третья штурмовая бригада, 95-я, также находится в Курске — и у нее пока нет этих машин", — отмечает аналитик, подчеркивая, что есть смысл теперь оснастить именно эту бригаду, чтобы уравнять ее силы с двумя другими.

В условиях острого дефицита людей новые Stryker скорее всего – единственная помощь, которую получат украинские военные в Курской области.

"Маневренный Stryker с его максимальной скоростью 60 миль в час подходит для хаотических городских боев и быстрых штурмов дорог, которые характерны для боев в Курской области... кроме скорости и маневренности машина является хорошей наблюдательной и огневой платформой для установленных сверху датчиков и оружия", – отмечает Акс.

Напомним, украинские военные ввели в заблуждение российскую армию теми же способами, которые Германия использовала во время Второй мировой войны в битве при Балдже.

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