ВСУ получат первую партию новых 122-мм артиллерийских снарядов от "Укроборонпрома"

Первую партию боеприпасов уже отгрузили для Вооруженных Сил Украины.
Вооруженным силам Украины отправили первую партию 122-мм артиллерийских снарядов, производство которых "Укроборонпром" наладил за границей.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Этот тип снаряда используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 и САУ 2С1 Гвоздика, дальность которых более 15 километров.
"Укроборонпром" наладил производство снарядов за границей в кооперации со страной НАТО. Перед тем как получить заказ от Минобороны, Укроборонпром провел ряд испытаний. Характерно, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного советского образца", – говорится в сообщении.
Это уже третий снаряд украинского производства, который производят совместно со страной НАТО.
Напомним, в Украине при сотрудничестве со странами НАТО начали производить 125-мм снаряды для танковой пушки.
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