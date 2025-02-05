ВСУ получили на вооружение новейшие дроны ZEUS и HADES: что о них известно

Украинские беспилотники ZEUS и HADES официально кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на Главное управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Основные характеристики и возможности

Различные размеры рам позволяют использовать FPV-дроны в различных условиях и для различных типов задач.

Высокая скорость и управляемость – благодаря оптимизированным настройкам двигателей и усовершенствованной системе управления, дроны могут преследовать и уничтожать движущиеся на большой скорости цели.

Боевая эффективность – способны наносить удары по полевым укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

Устойчивость к РЭБ – беспилотники имеют защиту от воздействия враждебных средств радиоэлектронной борьбы, что делает их менее уязвимыми к глушению и перехвату сигналов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что 40% оружия и техники для ВСУ производится в Украине, а вклад США в обороноспособность страны составляет около 30%.

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