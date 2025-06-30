- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 637
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ получили на вооружение новейший дрон "РОННИ-13": что о нем известно
Новый украинский дрон способен действовать днем и ночью и поражать цели на большом расстоянии.
Минобороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ новый беспилотник «РОННИ-13» — разработанный украинским предприятием с учетом реального боевого опыта.
Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники в Facebook.
Новый дрон управляется через оптоволоконный канал, имеет прочную, но легкую раму, оснащен емкостными аккумуляторами и мощными бесколлекторными двигателями. Благодаря этому «РОННИ-13» способен нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.
Также беспилотник может комплектоваться различными камерами — для выполнения задач как днем, так и ночью. Разработка полностью адаптирована к условиям современной войны и уже получила официальное признание Минобороны.
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ получили на вооружение новейшие дроны ZEUS и HADES