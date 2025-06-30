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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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ВСУ получили на вооружение новейший дрон "РОННИ-13": что о нем известно

Новый украинский дрон способен действовать днем и ночью и поражать цели на большом расстоянии.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Новейший дрон "РОННИ-13"

Новейший дрон «РОННИ-13» / © anothermag.com

Минобороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ новый беспилотник «РОННИ-13» — разработанный украинским предприятием с учетом реального боевого опыта.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники в Facebook.

Новый дрон управляется через оптоволоконный канал, имеет прочную, но легкую раму, оснащен емкостными аккумуляторами и мощными бесколлекторными двигателями. Благодаря этому «РОННИ-13» способен нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.

Также беспилотник может комплектоваться различными камерами — для выполнения задач как днем, так и ночью. Разработка полностью адаптирована к условиям современной войны и уже получила официальное признание Минобороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ получили на вооружение новейшие дроны ZEUS и HADES

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