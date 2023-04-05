ВСУ получили на вооружение ЗРК Avenger, способный сбивать самолеты и ракеты (видео)

Данные ЗРК уже стоят на боевом дежурстве в Северной операционной зоне.

Украинские военные получили на вооружение американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который может "работать" в целях как днем, так и ночью.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что данные ЗРК уже стоят на боевом дежурстве в Северной операционной зоне.

"Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", — заявил Наев.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников анонсировал 11-ю встречу в формате "Рамштайн".

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша в скором времени передаст украинским Вооруженным силам еще четыре истребителя МиГ-29. В настоящее время Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета.

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