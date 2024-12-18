ВСУ получили новый бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS: характеристики техники

Робот CRAB-LS помогает доставлять боеприпасы и спасать жизнь на передовой.

Министерство обороны Украины приняло на поставку универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники

CRAB-LS – это универсальный роботизированный комплекс отечественного производства, предназначенный для выполнения задач по логистическому обеспечению, таких как доставка боеприпасов, снаряжение и эвакуация раненых на передовую. Комплекс также может использоваться для установки боевых модулей и в качестве транспортера в опасных зонах.

Он оснащен бесшумным высокотяговым электрическим двигателем и вездеходными шинами, позволяющими ему эффективно преодолевать различные препятствия, в том числе песчаные насыпи, болота и неглубокие рвы.

Комплексы уже активно используются в Силах обороны, где успешно выполняют задачи по эвакуации раненых и доставке грузов в условиях интенсивных боевых действий, что помогло сохранить много жизней. Кроме того, CRAB-LS применяли как наземный дрон-камикадзе для выполнения специальных операций.

Напомним, министерство обороны Украины приняло в эксплуатацию универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО. Пулемет можно использовать на специальных станках-треногах, боевых позициях, огневых сооружениях или легкобронированной технике.

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