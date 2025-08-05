ВСУ представили оружие, охотящееся на вражескую авиацию: что известно

ВСУ на фронте / © СБУ

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Новый наземный роботизированный комплекс противовоздушной обороны, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом, продемонстрировали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Об этом пишет Defense Express.

Главная цель этой системы — эффективная борьба со штурмовой авиацией армии РФ.

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На шасси платформы установлена турель с ПЗРК 9К38 «Игла». По данным волонтеров и официальной страницы бригады в Instagram, один вертолет уже уничтожен благодаря применению этой технологии. Сейчас идет сбор средств на изготовление еще десяти таких боевых единиц.

НРК с ПЗРК 9К38 «Игла». / © Фото из открытых источников

Уникальность комплекса — в возможности дистанционного запуска ракеты. Система создана с учетом растущей угрозы со стороны FPV-дронов, которые делают опасным пребывание оператора на открытой позиции. Благодаря дистанционному управлению военный может оставаться в укрытии, сохраняя жизнь и эффективность.

Специалисты Defense Express отмечают, что этот тип вооружения позволяет организовывать засады на вражескую авиацию в тылу окупантов. Компактность и мобильность платформы позволяют устанавливать ее в выгодных точках, в том числе на высотах.

Для реализации такой тактики необходим мощный источник питания и высококачественная система передачи видео — идеально подойдет оптоволоконный кабель, уже применявшийся в аналогичных системах.

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Обычно штурмовая авиация РФ действует с кабрированием на низких высотах, что затрудняет ее поражение стандартными ПЗРК или большими ПВО-комплексами. Но роботизированные системы способны изменить ситуацию благодаря внезапности и скрытому развертыванию.

Напомним, в Вооруженных силах Украины уже активно применяются наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых и поставок на передовую. До конца 2025 г. планируется привлечь эти системы непосредственно к боевым действиям. В то же время, несмотря на технологический прогресс, такие работы не способны полностью заменить военных в поле боя.