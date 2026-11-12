ВСУ впервые десантировали НРК на левый берег Днепра и разбили позицию РФ — детали

НРК десантировали воздухом на оккупированный левый берег Днепра / © скрин с видео

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Украинские наземные работы впервые десантировали по воздуху на оккупированный левый берег Днепра. Была уничтожена позиция российских операторов БПЛА.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Отмечается, что морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию, в ходе которой наземный роботизированный комплекс (НРК) доставлен с правого на оккупированный левый берег Днепра с помощью беспилотника.

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"Морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию: наземный роботизированный комплекс – в качестве камикадзе – десантирован с правого на левый берег Днепра", - говорится в сообщении.

Операцию провел 426 отдельный полк беспилотных систем. Взвод НРК совместно с экипажами FPV-дронов, дронов-бомберов и разведывательных беспилотников организовал комбинированную атаку.

БПЛА "Перун" доставил на левый берег наземный роботизированный комплекс типа "камикадзе", оснащенный боевой частью массой 7 кг. Десантирование прошло успешно: комплекс не получил повреждений, полностью сохранил управляемость и связь с операторами.

Дата публикации 10:35, 12.11.26 Украинский НРК впервые десантировали на левом берегу Днепра

Далее НРК типа "камикадзе" самостоятельно одолевал маршрут. По дороге, с его борта и воздуха, выявляли позиции врага - каждую сразу отрабатывали FPV.

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Финальной целью стало здание, где располагались операторы вражеских дронов. Когда из двери вышел российский оккупант, оператор НРК активировал боевую часть. Позиция была дополнительно поражена FPV.

В ВМС отметили, что все этапы сделки зафиксировали на видео. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, что американская оборонная компания B&M Defense провела в Украине испытание скоростного дрона-перехватчика AA Lancer 7, предназначенного для борьбы с воздушными целями. Он может сбивать российские ударные "Шахеды".

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