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ВСУ впервые десантировали НРК на левый берег Днепра и разбили позицию РФ — детали
Украинский НРК впервые десантировали на левом берегу Днепра. Была уничтожена позиция операторов БПЛА.
Украинские наземные работы впервые десантировали по воздуху на оккупированный левый берег Днепра. Была уничтожена позиция российских операторов БПЛА.
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Отмечается, что морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию, в ходе которой наземный роботизированный комплекс (НРК) доставлен с правого на оккупированный левый берег Днепра с помощью беспилотника.
"Морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию: наземный роботизированный комплекс – в качестве камикадзе – десантирован с правого на левый берег Днепра", - говорится в сообщении.
Операцию провел 426 отдельный полк беспилотных систем. Взвод НРК совместно с экипажами FPV-дронов, дронов-бомберов и разведывательных беспилотников организовал комбинированную атаку.
БПЛА "Перун" доставил на левый берег наземный роботизированный комплекс типа "камикадзе", оснащенный боевой частью массой 7 кг. Десантирование прошло успешно: комплекс не получил повреждений, полностью сохранил управляемость и связь с операторами.
Далее НРК типа "камикадзе" самостоятельно одолевал маршрут. По дороге, с его борта и воздуха, выявляли позиции врага - каждую сразу отрабатывали FPV.
Финальной целью стало здание, где располагались операторы вражеских дронов. Когда из двери вышел российский оккупант, оператор НРК активировал боевую часть. Позиция была дополнительно поражена FPV.
В ВМС отметили, что все этапы сделки зафиксировали на видео. Потерь среди украинских военных нет.
Напомним, что американская оборонная компания B&M Defense провела в Украине испытание скоростного дрона-перехватчика AA Lancer 7, предназначенного для борьбы с воздушными целями. Он может сбивать российские ударные "Шахеды".