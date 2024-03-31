Второе место после F-16: эксперт по авиации рассказал об истребителях, которые может получить Украина

Константин Криволап посоветовал учитывать не общий рейтинг самолетов, а ресурсы, которые есть у Украины.

Продолжается обсуждение возможности Швеции передать Украине истребители Gripen. Еще в преддверии вступления страны в НАТО там заявляли, что в случае защиты авиацией Альянса, собственный парк самолетов можно будет частично высвободить.

Эксперт по авиации Константин Криволаппредоставил комментарий "24 Канала" по самолетам Gripen для Украины.

Gripen можно поставить на второе место после американских самолетов, учитывая ресурсы, которые есть у Украины. F-16 – самый удачный вариант для борьбы с РФ, считает специалист.

"Gripen – на втором месте. Кроме этого, самолеты Швеции могли бы решить серьезную проблему – проблему использования ракет Storm Shadow, SCALP EG и, надеюсь, TAURUS, если Германия решится нам их передать", – рассказал Константин Криволап.

Он добавил, что Gripen создан именно под такие системы, а F-16 для этого еще предстоит настраивать. Он немного меньше, чем F-16, но в то же время очень мощный, ведь может взять практически ту же нагрузку. Речь идет о около 7 тоннах. Несмотря на то, что сам Gripen весит около 20.

К тому же этот самолет прост в аэродромном обслуживании. То есть, он может просто сесть на автобан, туда подъедет специальная машина, специалисты его быстро осмотрят и он полетит дальше.

Есть ли у Украины возможности для обслуживания истребителей Gripen

По словам специалиста, самолет Gripen будет нуждаться в техническом обслуживании на завод в Швеции.

"Например, F-16 надо обслуживать на аэродроме. Но с другой стороны, если с Gripen что-нибудь случится, то его надо вести на завод в Швецию, потому что разветвленной системы ремонта по всей Европе, как F-16, он не имеет", – заметил эксперт по авиации.

Однако этот истребитель хорош в маневрах, вооружении, ведь может нести все то же, что американские самолеты, но также имеет дополнительно европейские системы вооружения.

Однако стоит учитывать тот факт, что для украинской военной инфраструктуры будет непросто овладеть сразу двумя самолетами.

"С другой стороны, вероятно, это придется делать, чтобы доставить до мест поражения ракеты Storm Shadow, SCALP-EG и, надеемся, TAURUS", — говорится в комментарии.

Напомним, глава шведского оборонного ведомства Пал Йонсон заявил, что его страна может доставить в Украину свои истребители Gripen. Однако пока обсуждения этого решения продолжаются.

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