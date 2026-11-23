Россия атакует Украину «Геренями-5» / © УНІАН

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Боевая часть реактивного дрона РФ «Герань-5», по разным оценкам, может весить около 90–110 килограммов. Из-за скорости, которая в 2,5–3 раза выше, чем у обычного «Шахеда», дрон имеет значительно большую кинетическую энергию при ударе. Это может усугублять разрушение стен и перекрытий, а боевая часть может проникать глубже в здание.

Это отметил авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии Киев24.

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Известно, что в последние годы российские оккупанты сделали ряд различных модификаций. В частности, для «Гераней».

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«Самыми опасными с точки зрения зданий есть так называемые боеприпасы, которые осуществляют распыление аэрозоля, или объемно-детонирующие боеприпасы. Ведь при детонации они приводят к разрушению несущих стен», — пояснил авиаэксперт.

Сила удара дронов, например, с одинаковой боевой частью, но разной скоростью, будет отличаться. В частности, скорость «Герани-5» в 2,5–3 с половиной раза больше, чем у обычного ударного «Шахеда». Поэтому при одинаковой базе боевой части ударный дрон во время падения так же может осуществлять разрушение и стен, и перекрытий.

«Боевая часть такого ударного средства может попадать глубже внутрь здания. При взрыве это приводит к более тяжелым последствиям и для здания, и для людей, которые могут находиться в нем», — добавил Долинце.

Россия атакует Украину «Геренями-5» — последние новости

Ранее Сергей Бескрестнов («Флэш») сообщил, что российские захватчики применили для атаки на Украину новую модификацию «Герани-5», которая получила название «Герань-5 К5-К». Особенностью этого вооружения есть система оптической навигации, а также улучшенные летные характеристики.

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Как пояснил Бескрестнов, новая модификация имеет ряд особенностей, отличающих ее от предыдущих образцов. Прежде всего речь идет об использовании системы оптической навигации, которая обеспечивает дополнительные возможности для ориентировки во время полета. Кроме того, оккупанты увеличили дальность применения, скорость и высоту полета этого вооружения.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что Россия испытывает новый реактивный беспилотник «Герань-6», который потенциально может развивать скорость до 1000 км/ч и нести большую боевую часть. Из-за таких характеристик его перехват может стать серьезным вызовом для украинского ПВО.

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