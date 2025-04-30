Залужный назвал наиболее эффективное современное оружие

Дешевые дроны в условиях современной войны оказались эффективнее высокоточного оружия / © ТСН.ua

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Высокоточное оружие на поле боя проявило важные недостатки: чрезвычайно высокую стоимость, сложность использования и слишком ограниченное количество. Тем более эффективными оказались более дешевые дроны, что позволило изменить ситуацию на фронте.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время разговора с Исследовательским центром Athena Lab.

«Это высокоточное оружие оказалось чрезвычайно дорогим, сложным в эксплуатации и ограниченно доступным в ответ на чрезмерный спрос во время высокоинтенсивных операций между равными государствами. А также ограниченно эффективным против войск, развернутых на широком фронте или защищенных укреплениями. И наоборот, появились более эффективные и более дешевые альтернативы», — отметил Залужный.

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Он добавил, что массовое использование дронов в боевых действиях заставило украинцев начать самостоятельно разрабатывать и выпускать новые БПЛА.

По прогнозу Залужного, расширение производства дронов уже в 2027 году позволит обеспечить войско этими ресурсами в количествах и цене, приемлемой для крупномасштабной войны. Такую же стратегию, очевидно, предпочитают Китай и Россия.

Кроме того, по мнению Залужного, уже началась гонка за доминирование между дронами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но производители БПЛА пока имеют небольшое преимущество.

Напомним, украинские дроны поразили завод по производству БпЛА в РФ, расположенный в более чем тысяче километров от границ Украины. Завод в Елабуге производил около 300 различных беспилотников в сутки.