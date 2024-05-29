Высокоточное западное оружие стало менее эффективным на поле боя: в чем причина — эксперт

Часть американских высокоточных боеприпасов потеряла эффективность на войне в Украине из-за препятствий, создаваемых российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, россияне создали систему радиоэлектронной борьбы, вмешивающуюся в работу спутниковой связи.

“GLSDB, ракеты М31 для HIMARS, некоторые виды снарядов, как Excalibur – все они раньше работали практически без защиты от РЭБ. Россияне нашли механизмы, как вмешаться в их работу. А точнее – в работу связи этих снарядов со спутниками. В этой связи точность наведения этих снарядов была уменьшена до такого уровня, что просто не было смысла ими вообще работать”, — пояснил эксперт.

При этом Роман Свитан предположил, что после обновления, которые сейчас производят с этими боеприпасами западные партнеры Украины, они снова вернутся на поле боя в Украине.

Какое оружие работает беспрепятственно

Он также отметил, что те боеприпасы, которые не связаны с системами управления и слежения со спутником, то есть работают без так называемого радиоконтакта, не уязвимы к действию РЭБ.

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“Например, ракеты ATACAMS M39 – кассетные, которыми мы работаем с прошлого года на дальность до 100 миль (161 км), у них система наведения инерциальна, им спутник не нужен. И соответственно против них вообще не существует механизмов борьбы РЭБами”, — подчеркнул он.

По словам эксперта, французские управляемые авиабомбы AASM "Hammer", которыми будут вооружены украинские F-16, тоже имеют систему наводки, на которую почти не влияет российская РЭБ. Т

также он отметил ракету JASSM, которая тоже может быть на вооружении у современных истребителей.

“У нее система наведения работает по трем каналам, с контролем за спутниковой связью, с привязкой к местности и так называемой машинной памятью. Проще говоря, он сможет обходить практически все системы радиоэлектронной борьбы россиян”, — подчеркнул Свитан.

Напомним, один из видов дальнобойного вооружения, которое США направили в Украину в рамках оборонной помощи, оказался неэффективным. Речь идет о наземной версии оружия "воздух-земля" GLSDB.

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