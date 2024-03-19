"Взятки не помогут": в "Азове" предложили отправить за уклонистами боевые бригады

В "Азове" уверены, что боевым бригадам удастся мобилизовать молодых людей, которые сейчас необходимы на фронте.
В "Азове" считают, что мобилизацию можно ускорить, если вместо ТЦК и СП привлечь боевые бригады.
С такой инициативой выступил заместитель командира бригады "Азов" с позывным "Мольфар".
"Единственный надежный способ ускорения мобилизации — это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом. Все просто — бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — считает он.
По его предположениям, такие боевые бригады могут только за неделю мобилизовать до сотни мужчин.
"Если эту задачу поставить бригадной роте разведки, то с уровнем подготовки, опытом и оснащением, которое у них есть, будет где-то сотня в неделю, и это будут не те старики, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, служащих в ТЦК", — подчеркнул "Мольфар".
Напомним, штурмовики ВСУ жестко высказались об уклонистах.
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