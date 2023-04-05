Ядерное оружие России в Беларуси свидетельствует о "пустых обещаниях" в заявлениях Китая — Столтенберг

Путин заявил о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии спустя несколько дней после того, как Пекин и Москва заявляли о невозможности распространения такого вида оружия.

Объявление России о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси свидетельствует о том, что совместное заявление Москвы и Пекина о нераспространении ядерного оружия, сделанное несколько дней назад, было "пустыми обещаниями".

Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Генсек НАТО напомнил, что заявление диктатора Владимира Путина было сделано спустя всего несколько дней после того, как Россия и Китай совместно заявили, что страны не должны размещать ядерное оружие за пределами своих границ.

По его словам, это свидетельствует о том, что такие заявления являются "пустыми обещаниями и мы должны внимательно следить за тем, что делает Россия".

Столтенберг сказал, что НАТО пока не видит никаких признаков того, что Россия выполняет заявление Путина.

Однако Столтенберг сказал, что Россия становится все более зависимой от Китая, частично в результате международных санкций, наложенных на Москву из-за ее войны в Украине.

"Торговля с Китаем стала еще важнее для России", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что экспрезидент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель генсека ООН Изуми Накамицу заявила, что риск применения ядерного оружия сегодня выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны".

Читайте также: