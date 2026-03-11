Япония отменила запрет на экспорт летального оружия: почему это важно для Украины

Флаги Украины и Японии

Реклама

Правящая Либерально-демократическая партия Японии одобрила масштабные изменения в правилах экспорта летального вооружения.

Об этом информирует ZN.

Япония сделала беспрецедентный шаг в своей оборонной политике после убедительной победы Либерально-демократической партии на внеочередных выборах в феврале 2025 года. После этого правящая сила быстро перешла к исполнению предвыборных обещаний.

Реклама

Как пишет экспосол Украины в Японии Сергей Корсунский в статье «От оружия к реакторам: как Япония может стать ключевым партнером Украины», специальная экспертная панель ЛДП приняла революционные изменения в правила экспорта летального вооружения третьим странам.

К этому времени Япония имела строгие ограничения на поставку оборонного оборудования за границу. Экспорт разрешался только в пределах пяти узких категорий: для служб спасения, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования.

В трех из этих категорий Украина уже получала японское оборудование.

В то же время ключевое ограничение заключалось в том, что поставки летального оружия государствам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта, были полностью запрещены.

Реклама

Ранее сообщалось, что Украина успешно создала собственные аналоги дальнобойных ракет ATACMS, которые станут государству гораздо дешевле.

Мы ранее информировали, что на вооружении Вооруженных сил Украины появился новый дрон на оптоволокне «Птичка», который может ударить на рекордные 50 километров в глубь обороны оккупантов.