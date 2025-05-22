Япония представила супероружие будущего, способное сбивать гиперзвуковые ракеты

Японская "электрическая пушка"

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Японские оружейники на крупнейшей в стране выставке оборонных технологий DSEI Japan представили футуристическую «электрическую пушку». По словам конструкторов, это супероружие можно использовать для сбивания гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает France24

Вместо использования пороха для стрельбы технология использует электромагнитную энергию для запуска снаряда вдоль рельсов с очень высокой скоростью.

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Теоретически, снаряд должен уничтожать свою цель — которой может быть корабль, беспилотник или баллистическая ракета — исключительно с помощью своей огромной кинетической энергии, а не взрывного заряда.

Другие страны, включая Соединенные Штаты, Китай, Францию и Германию, также разрабатывают эту технологию, но японский флот в прошлом году заявил о первенстве в мире, испытав электрическую пушку на корабле.

«Электрическая пушка — это оружие будущего, которое стреляет снарядами с помощью электричества, в отличие от обычной артиллерии», — подчеркнул представитель Агентства технологий, логистики и закупок (ATLA) Министерства обороны Японии.

По его словам, в будущем будут возникать угрозы, которым можно будет противостоять только с помощью электрического оружия.

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Выставка оборонных технологий DSEI Japan, которая будет проходить со среды по пятницу, открылась на фоне того, что Япония проводит более агрессивную оборонную политику и стремится продавать больше военной техники другим странам.

Напомним, в Британии представили обновленную версию беспилотного надводного судна Oceanus12 XLR,которое поражает своей выносливостью.