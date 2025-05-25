Впервые представили боевую лазерную пушку для уничтожения дронов: что известно

Vehicle-Mounted High-Power Laser System. / © Фото из открытых источников

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Министерство обороны Японии публично презентовало новейшую лазерную систему на шасси грузовика во время выставки DSEI Japan 2025, впервые открыв широкой публике доступ к одной из наиболее перспективных технологий противовоздушной обороны страны.

Об этом пишет Defense blog.

Vehicle-Mounted High-Power Laser System. / © Фото из открытых источников

Система, получившая название Vehicle-Mounted High-Power Laser System, разрабатывается Агентством по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) в сотрудничестве с оборонным ведомством. Цель – создать мобильную и эффективную платформу для борьбы с воздушными угрозами ближнего радиуса действия, в частности беспилотниками.

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Прототип смонтирован на грузовике с формулой 8x8 и оснащен 10-киловаттным лазером. По словам представителей ATLA, такое оружие позволяет нейтрализовать цели без использования дорогостоящих боеприпасов, ведь "стоимость одного выстрела минимальна".

На выставке отметили, что система станет важной составляющей эшелонированной ПВО, дополняя традиционные ракетные комплексы и позволяя поражать низкие, медленные и малые цели с высокой точностью без риска сопутствующих потерь.

Vehicle-Mounted High-Power Laser System. / © Фото из открытых источников

Хотя платформа все еще находится на стадии разработки, Япония уже планирует ее полевые испытания, приближающие систему к полноценному развертыванию в рядах Сухопутных сил самообороны (JGSDF).

Напомним, японские оружейники на крупнейшей в стране выставке оборонных технологий DSEI Japan представили футуристическую "электрическую пушку". По словам конструкторов, это супероружие можно использовать для сбивания гиперзвуковых ракет.

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