ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
440
Время на прочтение
2 мин

"Ярсы" — не оружие: военный эксперт объяснил, почему эти ракеты не представляют угрозы

Россия использует межконтинентальные ракеты Ярс для запугивания, а не для реального удара.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Межконтинентальная ракета "Ярс"

Межконтинентальная ракета "Ярс".

Россия использует межконтинентальные ракеты "Ярс" скорее как инструмент информационного давления, чем реальное оружие для применения.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью YouTube-каналу РБК-Украина.

"Эти ракеты имеют очень ограниченное практическое значение. Их применяют не для войны, а для устрашения — и не только Украины, но и Европы", — отметил Тимочко.

Точность не главное – главное эффект

По словам эксперта, Ярс не предназначен для высокоточной стрельбы — допустимое отклонение в 500 м или даже 1 км считается приемлемым при ядерном ударе.

"Это не то оружие, которое точечно поражает цели. Это элемент ядерного сдерживания, который имеет скорее психологический эффект", - пояснил он.

Многие ракеты, но неизвестно, какие исправные

Хотя в России, по разным оценкам, около 140 ракет "Ярс", вопрос их реальной боеготовности остается открытым.

"То, что они заявляют - это одно. А сколько из них действительно готовы к пуску, сколько пусковых установок, технического оборудования - это другое", - отметил Тимочко.

Он также добавил, что одна ракета обходится по меньшей мере в $50 млн, а подготовка к пуску - "чрезвычайно сложный и долгий процесс". В этом контексте России гораздо рентабельнее применять другие типы вооружений, например "Кинжалы" или "Искандеры".

Вероятность применения – низкая

Тимочко убежден, что Кремль вряд ли решится на использование ядерного оружия:

"Путин вряд ли согласится, позволит ли использовать ядерное оружие против Украины. Пропагандисты могут лепетать все, что хотят, но есть реальность".

"Ярсы" в информационной войне

Обновленная версия ракеты - "Орешник", которую запускали из Капустиного Яра - имела скорее визуальный и шумовой эффект, но не принесла никакого результата.

"Это больше информационная кампания, чтобы показать россиянам "мощь русского оружия". Нагнетают ситуацию. Для внутреннего рынка - эффект "страшной ракеты". А европейцы, которые насмотрелись фильмов об апокалипсисе - конечно, пугаются", - добавил эксперт.

Хотя ракеты могут быть использованы против гражданских объектов, на поле боя Ярсы не дадут стратегического преимущества.

"Войска сейчас рассредоточены. Россия больше воюет пехотой на мотоциклах, чем бронетехникой", - подытожил Тимочко.

Напомним, несмотря на то, что в РФ планировали в ночь на 19 мая осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", все указывает на то, что его просто не было.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie