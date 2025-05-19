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"Ярсы" — не оружие: военный эксперт объяснил, почему эти ракеты не представляют угрозы
Россия использует межконтинентальные ракеты Ярс для запугивания, а не для реального удара.
Россия использует межконтинентальные ракеты "Ярс" скорее как инструмент информационного давления, чем реальное оружие для применения.
Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью YouTube-каналу РБК-Украина.
"Эти ракеты имеют очень ограниченное практическое значение. Их применяют не для войны, а для устрашения — и не только Украины, но и Европы", — отметил Тимочко.
Точность не главное – главное эффект
По словам эксперта, Ярс не предназначен для высокоточной стрельбы — допустимое отклонение в 500 м или даже 1 км считается приемлемым при ядерном ударе.
"Это не то оружие, которое точечно поражает цели. Это элемент ядерного сдерживания, который имеет скорее психологический эффект", - пояснил он.
Многие ракеты, но неизвестно, какие исправные
Хотя в России, по разным оценкам, около 140 ракет "Ярс", вопрос их реальной боеготовности остается открытым.
"То, что они заявляют - это одно. А сколько из них действительно готовы к пуску, сколько пусковых установок, технического оборудования - это другое", - отметил Тимочко.
Он также добавил, что одна ракета обходится по меньшей мере в $50 млн, а подготовка к пуску - "чрезвычайно сложный и долгий процесс". В этом контексте России гораздо рентабельнее применять другие типы вооружений, например "Кинжалы" или "Искандеры".
Вероятность применения – низкая
Тимочко убежден, что Кремль вряд ли решится на использование ядерного оружия:
"Путин вряд ли согласится, позволит ли использовать ядерное оружие против Украины. Пропагандисты могут лепетать все, что хотят, но есть реальность".
"Ярсы" в информационной войне
Обновленная версия ракеты - "Орешник", которую запускали из Капустиного Яра - имела скорее визуальный и шумовой эффект, но не принесла никакого результата.
"Это больше информационная кампания, чтобы показать россиянам "мощь русского оружия". Нагнетают ситуацию. Для внутреннего рынка - эффект "страшной ракеты". А европейцы, которые насмотрелись фильмов об апокалипсисе - конечно, пугаются", - добавил эксперт.
Хотя ракеты могут быть использованы против гражданских объектов, на поле боя Ярсы не дадут стратегического преимущества.
"Войска сейчас рассредоточены. Россия больше воюет пехотой на мотоциклах, чем бронетехникой", - подытожил Тимочко.
Напомним, несмотря на то, что в РФ планировали в ночь на 19 мая осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", все указывает на то, что его просто не было.