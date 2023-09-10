Южная Корея предоставит Украине 2,3 млрд долларов: на что пойдут средства

В середине июля президент Южной Кореи объявил о выделении Украине рекордной суммы помощи

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна начнет оказывать помощь Украине на восстановление, однако, только с 2025 года.

Об этом пишет Yonhap.

Как передает издание, $300 млн направят на гуманитарные нужды в 2024 году, а остальные $2 млрд — в 2025 году в виде долгосрочной помощи.

Примечательно, что в средине июля президент Южной Кореи объявил о выделении Украине рекордной суммы помощи. Он пообещал больше военных поставок в текущем году и объявил о предоставлении $150 миллионов для поддержки Украины.

Оружие для Украины

Напомним, Вооруженные силы Украины получили около 650 единиц бронетехники от западных партнеров за полтора года войны. Если экстраполировать такое количество на американский лендлиз во время Второй мировой войны, это достаточно много.

США в четверг, 7 сентября, объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов.

Великобритания предоставит Украине модернизированные разведывательные машины Scimitar Mk.2. Перед транспортировкой на них проведут ремонтные работы.

В Германии 30 августа сообщили, что они передали Украине новый пакет военной помощи, включающий танки, станцию РЛС и разведывательные дроны.

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