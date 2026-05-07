Южная Корея скопировала украинскую защиту танков и выдала ее за свою

Южная Корея скопировала украинскую защиту танков

Южная Корея скопировала у ВСУ защиту от дронов для своих танков. Сначала в Южной Корее скопировали идею россиян с «мангалами» на танки. Однако теперь решили повторить украинскую идею. Но есть нюанс — эту разработку они назвали своей, забыв указать, что вдохновились Украиной.

Об этом сообщает Defence Express.

У Украины есть собственная идея, как защищать танки от дронов — это делают с помощью сложной конструкции с сеткой, которую еще называют «капюшоном». В Южной Корее фактически скопировали изобретение и адаптировали его под собственные танки K1 и K2.

Об этом стало известно после публикации видео с учений южнокорейских военных, которое опубликовало Минобороны Южной Кореи.

В видео отмечают, что эту систему якобы разработал научно-исследовательский институт мобильной войны, и она помогает надежно оградить самые уязвимые зоны танка от дронов и сбросов.

Корейцы похвастались легкостью конструкции, которая приводится в боевую готовность за несколько минут.

В корейском сюжете решили не упоминать, что такое изобретение уже давно существует и применяется в ВСУ.

Специалисты Defence Express обратили внимание, что корейцы решили не защищать критично важный моторно-трансмиссионный отсек. Скорее всего, после экспериментов с «российскими мангалами» на танках корейцы решили остановиться на украинской идее, хоть и реализовали ее не до конца.

В видеосюжете показали обучение подразделений 7-го мобильного корпуса, который должен назначить совершать наступательные действия и идти на прорыв на территорию КНДР.

Напомним, Украина возглавила мировой рейтинг импортеров оружия, охватив почти 10% глобального рынка. Согласно отчету SIPRI за 2021-2025 годы, ключевыми поставщиками для украинской армии стали США (41%), Германия (14%) и Польша (9,4%).

В целом помощь оказывали по меньшей мере 36 государств, однако в 2025 году объемы поставок снизились, в частности, из-за сокращения американской помощи и усиления секретности относительно экспортных данных.

На фоне роста мирового экспорта вооружений на 9,2% лидером отрасли остаются США, которые обеспечили 40% всех международных поставок. В то же время, Россия стала единственным крупным экспортером, чьи показатели стремительно обвалились — на 64% по сравнению с предыдущим пятилетием. Ее доля на рынке упала до 6,8%, а основными покупателями остались Индия, Китай и Беларусь.

