Зачем Россия использует Беларусь и размещает там ядерное оружие – американский политик о замыслах Путина

Глава Кремля Владимир Путин заявил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, а это означает, что именно РБ играет ключевую роль во многих замыслах Путина по войне против Украины.

Об этом "24 Каналу" рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

Юрий Рашкин напомнил, что Путин аргументировал свое решение ответом на запрос самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко, который якобы сам настаивал на предоставлении "ядерца" РБ.

Эксперт отметил, что Лукашенко "всегда мечтал", чтобы ядерное оружие применили с его территории, чтобы ответный удар приняла именно его страна.

Рашкин также напомнил слова историка Юрия Фельштинского, постоянно подчеркивающего важность роли Беларуси в этой войне. Этот сценарий он уже описывал раньше.

"Возможно, Беларусь не аннексирована и до сих пор продолжает существовать как отдельное государство для того, чтобы с ее территории запустить ядерное оружие", – рассказал эксперт.

По его мнению, речь идет об одном запуске, после которого будет соответствующий удар.

"Кроме того, Фельштинский предполагал, что мы можем увидеть повторную попытку реализации путинского плана по захвату Киева. Ведь ему абсолютно плевать сколько своих людей он для этого потеряет, а, возможно, у него есть планы по привлечению к этому и белорусской армии", – отметил эксперт.

По его мнению, Лукашенко нужно обезвредить, потому что тогда у Путина исчезнет возможность, к которой он долго готовился. Ведь самопровозглашенные власти Беларуси даже изменили свой закон, чтобы сделать возможным размещение российского ядерного оружия.

"Это все приведет к еще большей угрозе для населения Беларуси, потому что даже если власть у Лукашенко заберут, остается вопрос, не станет ли Беларусь частью России в таком случае, акцентировал эксперт. Мы видим, что Беларусь играет критическую роль в этой игре в ядерную угрозу"., которую так любит использовать Путин, ведь у него есть три вида оружия: мобилизованные, старые танки времен Сталина и ядерное оружие, которое он готовит на будущее. То есть после украинского контрнаступления?" – добавил политик.

Путин угрожает миру "ядершей"

Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля 2023 года объявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Это означает ограничение таких вооружений.

Есть экспертное мнение, что российское ядерное вооружение находится не в том состоянии, чтобы им можно было угрожать.

Между тем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "угроза применения ядерного оружия растет с каждым днем". Причина – поставка Украине западного оружия.

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