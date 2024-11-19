Закупка дронов для Украины: Британия выделила новый пакет помощи

Ударные и разведывательные беспилотники будут закуплены через коалицию дронов, возглавляемую Британией и Латвией.

Министр обороны Британии Джон Хили четко дал понять, что оборона Великобритании начинается с Украины. Поэтому в британском правительстве намерены активизировать и ускорить поставки вооружений.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на британском правительственном сайте.

Великобритания расширяет свою военную поддержку Украины, приурочив к 1000-му дню войны выделение крупного пакета финансирования для закупки дронов в размере 9 млн евро. Деньги поступят через коалицию дронов, возглавляемую Великобританией и Латвией.

В знак единства Великобритании и ее союзников коалиция дронов получит дополнительные более 19 млн евро:

12 млн – от Германии;

3,6 млн – от Канады;

3,6 млн евро – от Люксембурга.

Эти взносы увеличат общий фонд коалиции до 80 млн евро, включая 18 млн евро от Великобритании.

"Эта дополнительная поддержка обеспечивает еще один значительный импульс для возможностей Вооруженных сил Украины перед лицом незаконной агрессивной войны… Спустя 1000 дней после того, как Путин начал свое полномасштабное вторжение, наша приверженность Украине остается нерушимой. Президент Зеленский и украинский народ будут иметь нашу полную поддержку столько, сколько потребуется", – заявил министр обороны Британии Джон Хили.

В пресс-релизе отмечается, что Украина продолжает демонстрировать эффективность беспилотников на поле боя, используя недорогие дроны для уничтожения сотен сравнительно более дорогих российских танков и другой бронетехники. Используя разведывательные беспилотники, украинцы также добились большого успеха в использовании своей артиллерии для уничтожения российских орудий.

Напомним, Германия планирует передать Украине 4 тысячи новейших дронов с искусственным интеллектом Mini-Taurus. Они оснащены передовыми системами, позволяющими им быть устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы и GPS-помехам.

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