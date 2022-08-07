Зеленский сообщил о "хороших новостях" об оружии от партнеров

Президент рассказал о работе по усилению поставок оружия ВСУ.

Ключевой вопрос для украинской армии по-прежнему – это оружие для обороны, оружие от партнеров.

Именно так сказал президент государства Владимир Зеленский в обращении 7 августа.

"Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы", — сказал он.

По его словам, в ближайшую неделю следует ожидать новостей от партнеров по пакетам поддержки.

"Хороших новостей", – добавил президент.

Напомним, начальник ТЦК рассказал о том, как мобилизованным выбирают профессию в ВСУ.

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