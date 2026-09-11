Залужный объяснил, почему реактивный "Шахед" меняет правила войны

Атака "Шахедов" / © tsn.ua

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Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что появление реактивной версии российского «Шахеда» свидетельствует о принципиальной эволюции современных технологий ведения войны. По его мнению, этот тип ударного беспилотника фактически превращается в дешевую ракету, доступную для массового применения.

Об этом Залужный заявил во время выступления на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase в Лондоне, как сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Кстати, на мой личный взгляд, именно реактивный „Шахед“ продемонстрировал эволюцию технологий. От дорогой ракеты образца „холодной войны“ — до дешевой ракеты войны машин. Да, я не ошибся, это и есть ракета. Однако ракета, которая уже не является оружием избранных», — заявил бывший главнокомандующий.

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По его словам, именно удешевление высокотехнологичного оружия меняет подходы к ведению войны и ставит перед государствами принципиально новые задачи. Если средство поражения можно производить массово и относительно дешево, то традиционная модель, при которой дорогостоящая система ПВО уничтожает дешевую цель, становится экономически невыгодной.

Как защититься от новой угрозы?

Залужный подчеркнул, что проблема заключается не только в создании нового оружия, но и в поиске доступных способов защиты от него.

«У меня вопрос: должна ли защита от этого оружия быть уделом избранных из-за чрезмерно высокой стоимости? Как вы сами будете защищаться от этого оружия, если это экономически очень дорого и невозможно?», — отметил он.

Бывший главком считает, что чрезмерная ориентация на дорогостоящие технологии может в конечном итоге обернуться против их разработчиков. По его словам, противники уже получили возможность использовать оружие, которое является дешевым, доступным и в то же время обладает значительной поражающей силой.

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«Чем больше мы будем уделять внимание технологиям как средству борьбы избранных и богатых и возможности зарабатывать на этом сегодня, тем скорее мы станем жертвами бедных и недовольных в будущем», — заявил Залужный.

Украине не хватает собственной базы производства компонентов

Залужный также обратил внимание на проблему зависимости украинского оборонно-промышленного комплекса от иностранных компонентов.

«Украина накопила значительный опыт в сфере производства дронов, однако компонентная база, и особенно её производство, пока остаются за пределами Украины», — сказал он.

По его мнению, такая зависимость ограничивает возможности расширения украинского производства и его технологической модернизации в долгосрочной перспективе.

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В то же время бывший главнокомандующий подчеркнул, что инвестиции в украинское производство вооружений необходимы уже сейчас, в частности для противодействия баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам.

Украинский опыт — основа для новых технологий

Залужный подчеркнул, что украинские оборонные компании обладают уникальным преимуществом — возможностью непосредственно опираться на опыт реальной войны и оперативно модифицировать вооружение в соответствии с потребностями фронта.

«Украинские компании способны оперативно реагировать на потребности поля боя и разрабатывать новые типы вооружений, опираясь на реальный боевой опыт», — отметил он.

По его словам, ни одна другая страна не может предложить столь актуальный опыт для разработки новых систем вооружения, их модернизации и поиска способов применения.

Однако, как подчеркнул Залужный, отсутствие достаточного доступа к технологиям и финансированию не позволяет Украине в полной мере перехватить инициативу у России и её партнёров.

Залужный призвал партнеров увеличить инвестиции

На этом фоне бывший главнокомандующий призвал международных партнеров увеличить финансовую и технологическую поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Поэтому мы призываем наших партнеров увеличить финансовые и технологические инвестиции в производство вооружений в Украине — не только для снижения военного потенциала России, но и для укрепления собственных оборонных возможностей», — заявил Залужный.

По его словам, развитие украинского оборонного производства следует рассматривать не только как помощь Украине в войне против России, но и как инвестицию в будущую безопасность самих европейских государств. Ведь распространение дешёвого высокотехнологичного оружия меняет саму экономику войны — и традиционные дорогостоящие системы защиты всё чаще сталкиваются с проблемой, когда стоимость перехвата цели может быть несопоставима с её ценой.

В чём опасность реактивных «Шахедов»

Напомним, что реактивные «Шахеды» представляют особую опасность из-за значительно более высокой скорости по сравнению с традиционными ударными дронами. По своим характеристикам они всё больше приближаются к крылатым ракетам, что создаёт более сложную цель для украинской противовоздушной обороны.

Фактически речь идет о новом классе угроз, сочетающем относительно низкую стоимость массового беспилотника со скоростными характеристиками, присущими ракетному вооружению. Чем выше скорость цели, тем меньше времени остается у систем ПВО на её обнаружение и уничтожение.

В то же время для гражданского населения реактивные дроны представляют дополнительную опасность. Из-за аномально высокой скорости после объявления воздушной тревоги у человека может оставаться крайне мало времени, чтобы добраться до укрытия. Именно поэтому появление таких средств в российском арсенале стало новым уровнем угрозы, с которым Украине приходится сталкиваться уже сегодня.

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