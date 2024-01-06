Залужный показал, как ВСУ уничтожают оккупантов американским оружием – видео

Валерий Залужный показал, как военные бьют по позициям врага гаубицами от США.

Главнокомандующий Валерий Залужный показал, как военные 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины уничтожают солдат оккупационной армии РФ американскими гаубицами М777.

Главнокомандующий опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Так, неблагоприятная погода не мешает боевой работе военнослужащих-артиллеристов ВСУ. Расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага в любых условиях.

"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", — говорят артиллеристы.

Ранее мы писали, что происходило на первом заседании комитета Совета по законопроекту о мобилизации — "Залужный был жестко против".

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