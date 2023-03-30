Залужный призвал союзников передать Украине истребители F-16 (видео)

По состоянию на 30 марта, ни одна страна Запада не соглашается передать Украине истребители F-16.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к союзникам Украины с призывом, чтобы они предоставили украинским военным истребители F-16.

Соответствующий призыв был опубликован в Telegram-канале Валерия Залужного.

"Украина нуждается в F-16", – говорится в сообщении.

Также в ролике опубликованы кадры с военными авиаторами Воздушных сил ВСУ, рассказывающими, как для них началось полномасштабное вторжение российских агрессоров.

Они заявляют, что очень тяжело воевать на устаревшей советской технике, а также объясняют, почему им нужны западные истребители.

Ранее координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник заявил, что западные самолеты, в частности F-16, могут качественно усилить как оборонительные, так и наступательные способности Украины в войне с Россией. Впрочем, пока решение не приняла ни одна страна.

Кроме того, ранее информировали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина обязательно получит в будущем истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

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