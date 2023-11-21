Заменят советскую технику: Игнат назвал четыре комплекса, которые будут в основе ПВО

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что скоро основу украинской системы ПВО будут составлять американский ЗРК Patriot, разработанный европейским консорциумом Eurosam ЗРК дальнего действия SAMP/T, немецкий комплекс IRIS-T и норвежский ЗРК средней дальности NASAMS, которые постепенно заменят советскую технику.

Такое мнение спикер высказал на брифинге в "Медиацентре Украина — Укринформ".

"Основные четыре комплекса, которые, вероятно, станут основой нашего ПВО в дальнейшем, — это Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Сами эти системы будут составлять щит от Воздушных сил, а в дальнейшем уже эшелонированная ПВО будет распределяться по родам и видам других Сил обороны. Будем усиливаться. Сейчас это усиление происходит путем введения дополнительных мобильных огневых групп", – сказал Игнат.

По словам спикера, Воздушные силы сейчас имеют больше обновленных западных систем, которые постепенно на определенных направлениях вытесняют советскую технику.

"Мы не можем бесконечно использовать советскую технику, все, что у нас было, мы используем, но и боекомплекты, и исправность техники истощается. Ее станет все меньше", – объяснил он.

Юрий Игнат также подчеркнул, что западные союзники помогают пополнять комплекты зенитных управляемых ракет С-300 и "Бук" и предоставляют комплекты запасных частей. Но их запасы не вечны, поэтому все больше они передают системы западного образца: от малого ПВО, ПВО сухопутных войск и других родов и сил обороны, вплоть до зенитных ракетных систем, находящихся на вооружении в Воздушных силах.

Напомним, Игнат рассказал об атаках дронов по территории России.

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