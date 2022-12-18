"Занимаюсь этим лично": Зеленский о передаче Украине систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговорный процесс продолжается.
Владимир Зеленский ведет переговоры с президентом США Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом глава государства рассказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в средствах ПВО, поэтому ведутся постоянные переговоры с Францией, Италией и США.
"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно – это мои личные отношения с президентом Байденом", — сказал он.
ЗРК Patriot
13 декабря американские СМИ проинформировали, что администрация президента Джо Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным CNN, решение будет официально уведомлено уже на этой неделе.
В Министерстве обороны США подтвердили информацию, что планируют отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что Украина в кратчайшие сроки получит от США комплексы Patriot, а также другие образцы ПВО и ПРО.
Президент США Джо Байден сделал намек на объявление новости о возможной передаче Украине ракетных комплексов Patriot.
Публицист Андрей Пионтковский считает, что планы Пентагона отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot свидетельствуют, что США не хотят ждать капитуляции России слишком долго.
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