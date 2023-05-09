Запад должен дать Украине оружие, которое откладывает на "черный день", потому что он уже наступил — МИД Британии

Глава МИД Британии заявил, что российская война против Украины — это и есть "черный день".

Страны Запада должны немедленно предоставить Украине все необходимое вооружение, чтобы она могла победить российских агрессоров.

Такое мнение в ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council высказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

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На вопрос о том, какова позиция Лондона относительно отправления Украине современных истребителей и дальнобойного оружия, Клеверли сказал: "если мы откладываем вещи "на черный день", то это уже — "черный день". И когда постоянный представитель Совета Безопасности ООН осуществляет вторжение" к своему соседу — это настолько важно для нашей системы безопасности, что мы должны ответить, и мы должны ответить мощно".

Министр пояснил, что в настоящее время Великобритания признает важность противовоздушной обороны для Украины, отметив, что у страны нет истребителей F-16, запрос о которых постоянно озвучивает президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники. Вместе с тем, сказал Клеверли, Лондон поставил Украине танки, боеприпасы и бронемашины.

Кроме того, глава МИД Британии добавил, что союзникам следует эволюционировать в вопросе о помощи — так же как украинцы эволюционируют со своими стратегиями на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успешного контрнаступления украинских войск, но предостерегает, что не следует завышать ожидания, ведь это не "голливудский фильм".

Напомним, ранее сообщалось, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины нельзя рассматривать как одну великую битву, которая все решит.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что ВСУ начнут контрнаступление, когда для этого будет "удачное время".

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