Запад пока не может обеспечить Украину достаточным количеством оружия – министр обороны Нидерландов

Министр призвал сделать больше для того, чтобы Украина получила необходимую поддержку.

Украина в ближайшее время не будет достаточно обеспечена необходимым количеством боеприпасов для противостояния российским агрессорам.

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Такое мнение высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью " Радио Свобода ".

Он заявил, что масштабы российского наступления требуют все большей поставки оружия украинцам.

"Мне кажется, что в ближайшее время, к сожалению, не будет момента, когда можно будет сказать, что потребности Украины полностью удовлетворены", – сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что обязанность стран Запада обеспечивать украинцев для противостояния агрессорам и делать все возможное для поддержки Украины.

"Но должны быть честными. Надо сделать больше. Поэтому после этого дня мы должны продолжать прилагать усилия на том же уровне, с такой же мотивацией, чтобы подталкивать себя делать все больше и больше", — заявил Брекельманс.

Он заявил, что атака на Курскую область изменила ситуацию на тактическом уровне, поскольку теперь Россия не только нападает, но вынуждена защищаться.

"Ей также сейчас нужно решить дилемму, разместить больше сил на Курском направлении или на Донбассе. Так что, думаю, это создает новую ситуацию. Но если мы действительно хотим также создать новый баланс на более стратегическом уровне и убедиться, что Украина усилит наступление, нужна намного большая поддержка. Поэтому мы все должны спросить себя, можем ли мы сделать больше, и продолжать действовать и настаивать", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, что делать, если США не разрешают бить по РФ ракетами ATACMS.

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