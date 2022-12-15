Запад рассматривает возможность передачи Украине современных истребителей - СМИ

Запад хочет, чтобы Киев получил решающее преимущество в войне, но без наступления на территорию России

Страны Запада рассматривают возможность передачи Украине истребителей, чтобы обеспечить для ВСУ превосходство над российскими оккупантами и положить конец войне.

Об этом сообщает издание Evening Standard со ссылкой на собственные источники.

Страны Запада, уже 9 месяц наблюдающие за войной России против Украины, пытаются выяснить, что можно сделать, чтобы Киев получил решающее преимущество в войне, но без наступления на территорию России.

Источники издания сообщают, что Запад, скорее всего, придет к выводу, что Украине необходимо предоставить современные истребители.

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Сейчас на Западе рассматривается возможность поставок любого оружия, но при условии не атаковать территорию России.

"Это сложный вопрос, но это вопрос, который начинают рассматривать, потому что альтернатива, которая заключается в том, чтобы оставить все как есть, также не привлекательна. Это работа, которая ведется в США и с ключевыми союзниками по НАТО. Она еще не достигла завершения, но это то, что мы рассматриваем очень внимательно", – отметил собеседник Evening Standard.

Собеседник заявил, пока вопрос предоставления истребителей Украине рассматривается, но переговоры на эту тему пока не начинались. Также он добавил, что помощь будет ограничена, чтобы не спровоцировать прямой конфликт между Западом и РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил с командующим силами НАТО в Европе о необходимых оружии и технике.

Кроме того, мы ранее информировали, что Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах.

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