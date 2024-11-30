Западные партнеры оснастили оружием всего 2,5 бригады из 10 необходимых — Зеленский

Западные партнеры настаивают на проведении мобилизации молодежи в Украине, но оснастили оружием только две с половиной бригады из десяти необходимых.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего интервью Sky News.

Он заявил, что существует большая проблема с оснащением оружием уже существующих бригад.

"Они (партнеры – ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодняшний день полностью Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", — рассказал Зеленский.

Он заявил, что не может позволить, чтобы молодые люди были мобилизованными и воевали без оружия.

"Кто-то спросил меня, я не хочу сказать, что это позиция некоторых лидеров в Европе о мобилизации и т.д.: что вам нужны молодые и т.д., и я сказал, что вы хотите, чтобы кто-то умер без оружия. Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием", — объяснил президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что ограниченность количества военных зависит от того, что необходимо сберечь как можно больше жизней.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея по возрасту мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский назвал условие, которое поможет быстро завершить горячую фазу войны.

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