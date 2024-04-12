Запас танков и боевых машин у России есть только до середины 2025 года – Forbes

Благодаря помощи от США перевооруженная украинская армия могла бы защитить города от атак РФ, и на фронте добиться преимущества в огневой мощи над россиянами, у которых быстро заканчивается современное оружие.

Поскольку российская война против Украины продолжается уже третий год, поле боя формируют три основных фактора. Их взаимодействие объясняет противоречия, ежедневно проявляющиеся вдоль линии фронта.

Об этом сообщает Forbes.

Три фактора, формирующих поле боя

Во-первых: Россия полностью мобилизована – политически, промышленно и в военном плане. Но эта мобилизация истощает ресурсы, которые Кремль не может восстановить. Самое главное – запасы старого оружия времен холодной войны. Иными словами, Россия сильная, но хрупкая, отмечается в статье.

Во-вторых: Украина также мобилизуется, но до сих пор возлагается на иностранную помощь для удовлетворения неотложных финансовых и военных нужд. В то же время дружественные к России республиканцы в Палате представителей США задерживают решающую часть этой помощи.

В-третьих: тактика украинских войск превосходит тактику российских, помогая украинцам победить гораздо большие вражеские формирования. Но, как говорится, тактика не имеет значения, когда и где у украинских военных просто заканчиваются боеприпасы.

"Взаимодействие этих трех динамик объясняет мнимые противоречия, которые ежедневно проявляются вдоль 600-мильной линии фронта широкой войны. Украинцы отбивают большинство российских атак, нанося катастрофические потери российским штурмовым группам, которые все менее оснащены. Но россияне продолжают прибывать и продолжают завоевывать позиции", – говорится в публикации.

Отмечается, что единственный человек, который может остановить россиян – республиканский спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон – отказывается это сделать. Именно он должен поставить на голосование законопроект о помощи Украине на 60 млрд долл. Эта помощь будет оплачивать боеприпасы, необходимые ВСУ, чтобы сдерживать войска противники, пока россияне окончательно не исчерпают запасы старого оружия времен холодной войны.

Читайте главные новости дня:

Потери РФ в войне против Украины

Авторы материала обращают внимание, что за 26 месяцев тяжелых боев российские войска потеряли в Украине 15 300 танков, боевых машин, гаубиц и другого оружия, а также сотни тысяч военных. Потери украинских военных на треть меньше.

И все же российская сила в Украине больше, чем когда-либо.

"Армия сейчас фактически больше – на 15 процентов – чем она была, когда вторглась в Украину. За прошлый год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 тыс. до 470 тыс." – сообщил главнокомандующий НАТО, генерал армии США Кристофер Каволи.

Это стало возможным благодаря тому, что с конца 2022 года Кремль призвал более 300 тыс. человек вместе с повышением бонусов для добровольцев.

Однако российские солдаты гибнут так же быстро, как прибывают в Украину. В Минобороны Эстонии пришли к выводу, что ликвидация 100 тыс. российских военных в этом году навсегда нарушит, если не разрушит, мобилизационные усилия Кремля.

России уже не хватает танков

Российская промышленность ежегодно выпускает 500-600 новых танков и, возможно, не более 1000 новых боевых машин. Ежегодно российские военные теряют более 1000 и около 2000 боевых машин и уровень потерь растет.

"Есть пробел, который Кремль восполняет, выводя из эксплуатации танки долгосрочного хранения и боевые машины из 1970-х, а в некоторых случаях даже 60-х или 50-х годов. Но эти старые транспортные средства – это ограниченный ресурс. Построенные во время индустриального расцвета Советского Союза, их невозможно заменить новым производством", – говорится в статье.

Последние угрожающие РФ прогнозы предполагают, что уже в середине 2025 года на российских складах больше не останется старых танков и боевых машин.

"Время для России истекает", — заметил эстонский военный и аналитик Артур Рехи.

Доказательства нехватки танков уже заметны: российские войска едут в бой в небронированных грузовиках и даже открытых гольф-карах, приобретенных Кремлем у китайской компании. Как указывают авторы, неважно, что российская армия в Украине насчитывает 300 или 400 тыс. бойцов, если они совершенно не защищены на поле боя.

Хрупкость армии РФ была бы очевиднее, если бы украинская армия не испытывала снарядного голода и, порой, не была неспособна стрелять в ответ.

ВСУ теряют позиции на фронте, нужно оружие

Как говорится в публикации, когда в конце 2023 года контрнаступление Украины завершилось после своих скромных достижений, Россия перехватила инициативу и пошла в атаку по всей линии фронта.

Также читайте Действительно ли закончились в Украине ракеты для Patriot и Iris-T: что говорят в ВСУ

"Для украинцев момент не мог быть хуже. Почти в тот же момент в середине октября спикер Палаты Джонсон отказался вынести на голосование 60 миллиардов долларов нового финансирования, которые президент США Джо Байден предложил Украине", – говорится в материале.

Лишенные ожидаемых сотен тысяч артснарядов и тысяч ракет "земля-воздух", ВСУ вынуждены были сделать трудный выбор: отступить с позиций, которые могли бы удержать при достаточной огневой мощи. Так, 2000-личный украинский гарнизон покинул Авдеевку после того, как нанес десятки тысяч потерь россиянам, но затем у него закончились боеприпасы. Теперь другой 2-тысячный украинский гарнизон стоит перед столь же страшной дилеммой в районе Часова Яра.

В статье отмечается, что украинские войска теряют позиции, но это происходит перед легионами плохо обученных российских войск, которые ездят на старых машинах. ВСУ теряют позиции только потому, что у них заканчиваются боеприпасы.

"Способность украинцев защищать свою территорию, которую они сейчас удерживают, и их воздушное пространство быстро исчезнут — быстро исчезнут — без... постоянной поддержки США", — сказал Каволи.

И наоборот, при поддержке США перевооруженная украинская армия могла бы защитить свои города от российских атак, и на линии фронта добиться преимущества в огневой мощи над врагом, у которого быстро заканчивается современное оружие.

Резюмируя, авторы публикации указали, что выбор, к сожалению, не за украинцами. Это зависит от одного человека – лидера слабого республиканского большинства в одной из палат Конгресса США.

К слову, издание Bloomberg сообщило, что существенная нехватка боеприпасов, живой силы на фронте и пробелы в ПВО свидетельствуют о том, что Украина находится в самом хрупком моменте за более чем два года войны. Следующие несколько месяцев станут самым трудным испытанием для Украины.

Читайте также: