Запасы украинской ПВО под угрозой из-за массированных ударов РФ: Зеленский сделал заявление

Зеленский о критической ситуации с ПВО

Запасы противовоздушной обороны Украины могут иссякнуть уже в ближайшие недели из-за постоянных массированных атак России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью нидерландской политической программе Buitenhof.

По словам главы государства, ситуация с ПВО остается напряженной из-за непрерывных обстрелов, которые напрямую влияют на объем доступных средств защиты.

«Поиск дополнительных систем противовоздушной обороны — это одна из главных причин моих постоянных поездок и переговоров. Я занимаюсь этим практически каждый день. Украине нужно прежде всего противобаллистическая ПВО — системы уровня Patriot или аналогичные», — сказал он.

Президент подчеркнул, что у Украины уже есть эффективные решения для противодействия ударным дронам типа «Шахед», однако ключевой проблемой остается нехватка современных систем противобаллистической обороны, в том числе комплексов уровня Patriot.

«У нас уже есть эффективные решения для уничтожения дронов и части ракет, мы создали много собственных инструментов во время этой войны. Но противобаллистической защиты нам не хватает. Мы сможем это изменить — будем развивать собственное производство, а также работать вместе с европейскими партнерами. Однако для этого нужно время. Проблема в том, что интенсивность атак очень высокая — удары происходят ежедневно, днем и ночью. Поэтому сложно прогнозировать, на какой период хватит имеющихся ресурсов, все зависит от обстрелов», — сказал Зеленский.

Усиление обороны: что предпринимает Украина

В то же время президент подчеркнул, что Украина работает над усилением собственных возможностей в сфере ПВО. По его словам, государство планирует наращивать производство как самостоятельно, так и в сотрудничестве с европейскими партнерами, однако для этого нужно время.

«Мы уже приняли определенные решения вместе с партнерами, но не могу раскрывать деталей. Скажу только, что этого пока недостаточно — нам нужно больше систем ПВО», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что потребность в дополнительных системах ПВО напрямую зависит от интенсивности атак, которые Россия продолжает осуществлять практически непрерывно.