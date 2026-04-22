Запасы украинской ПВО под угрозой из-за массированных ударов РФ: Зеленский сделал заявление
Запасы средств ПВО Украины могут иссякнуть в любую неделю в зависимости от интенсивности атак со стороны РФ. Зеленский заявил о критической нехватке систем Patriot.
Запасы противовоздушной обороны Украины могут иссякнуть уже в ближайшие недели из-за постоянных массированных атак России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью нидерландской политической программе Buitenhof.
По словам главы государства, ситуация с ПВО остается напряженной из-за непрерывных обстрелов, которые напрямую влияют на объем доступных средств защиты.
«Поиск дополнительных систем противовоздушной обороны — это одна из главных причин моих постоянных поездок и переговоров. Я занимаюсь этим практически каждый день. Украине нужно прежде всего противобаллистическая ПВО — системы уровня Patriot или аналогичные», — сказал он.
Президент подчеркнул, что у Украины уже есть эффективные решения для противодействия ударным дронам типа «Шахед», однако ключевой проблемой остается нехватка современных систем противобаллистической обороны, в том числе комплексов уровня Patriot.
«У нас уже есть эффективные решения для уничтожения дронов и части ракет, мы создали много собственных инструментов во время этой войны. Но противобаллистической защиты нам не хватает. Мы сможем это изменить — будем развивать собственное производство, а также работать вместе с европейскими партнерами. Однако для этого нужно время. Проблема в том, что интенсивность атак очень высокая — удары происходят ежедневно, днем и ночью. Поэтому сложно прогнозировать, на какой период хватит имеющихся ресурсов, все зависит от обстрелов», — сказал Зеленский.
Усиление обороны: что предпринимает Украина
В то же время президент подчеркнул, что Украина работает над усилением собственных возможностей в сфере ПВО. По его словам, государство планирует наращивать производство как самостоятельно, так и в сотрудничестве с европейскими партнерами, однако для этого нужно время.
«Мы уже приняли определенные решения вместе с партнерами, но не могу раскрывать деталей. Скажу только, что этого пока недостаточно — нам нужно больше систем ПВО», — отметил он.
Глава государства также подчеркнул, что потребность в дополнительных системах ПВО напрямую зависит от интенсивности атак, которые Россия продолжает осуществлять практически непрерывно.