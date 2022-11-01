"Заплатят самую ужасную цену в истории": КНДР угрожает ядерным оружием Вашингтону и Сеулу

"США и Южной Корее придется столкнуться с ужасающим случаем и заплатить самую страшную цену в истории", — отмечают в КНДР.

Северная Корея пообещала применить ядерное оружие, чтобы США и Южная Корея "заплатили ужаснейшую цену в истории". Угрозы прозвучали на фоне величайших в истории совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Об этом пишет Associated Press.

Власти КНДР утверждают, что проводимые накануне испытания оружия были предупредительными для Вашингтона и Сеула. Речь идет о серии совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как репетицию вторжения, включая учения на этой неделе с участием около 240 военных самолетов.

Секретарь правящей Трудовой партии Пак Чон Чон, являющийся близким доверенным лицом лидера Ким Чен Ина, назвал обучение "агрессивными и провокационными".

Пак также обвинил Пентагон в подготовке крушения северокорейского режима как основной политической цели, явно ссылаясь на недавно опубликованный доклад Пентагона "Стратегия национальной обороны". В докладе говорится, что любое ядерное нападение Северной Кореи на США или их союзников и партнеров "приведет к концу этого режима".

Пак Чон Чон обвинил южнокорейских военных руководителей в "мусорных" комментариях о якобы уничтожении КНДР, если оно применит ядерное оружие. Военные Южной Кореи предупредили Северную Корею, что использование ядерного оружия поставит его на "путь самоуничтожения".

"Если США и Южная Корея попытаются применить вооруженные силы против Северной Кореи, без всякого страха специальные средства вооруженных сил КНДР выполнят свою стратегическую миссию без промедления", — сказал Пак, явно ссылаясь на ядерное оружие своей страны.

Официальные лица США и Южной Кореи неизменно заявляют, что их учения носят оборонительный характер и что у них нет намерений нападать на Северную Корею.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря.

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