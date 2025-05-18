Запуск ракеты "Ярс" россиянами: в Defense Express отметили важную деталь

Баллистическая ракета РС-24

Реклама

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», предназначенная для ударов на дальность до 11-12 тыс. км, будет запущена из «достаточно нетипичного района».

Об этом сообщили аналитики Defense Express.

Ранее ГУР Минобороны Украины сообщило, что Россия с целью осуществления тактики запугивания украинцев, так и стран ЕС и членов НАТО в ночь на понедельник, 19 мая, планирует осуществить так называемый учебно-боевой пуск межконтинетальной баллистической ракеты типа РС-24 мобильного грунтового комплекса «Ярс».

Реклама

Детали запуска «Ярс»

Аналитики Defense Express напомнили, что согласно сообщению ГУР, пуски РФ будет производить расчет 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения из района неподалеку от населенного пункта Свободный в Сверловской области. Сам населенный пункт расположен ориентировочно более чем в 1600 км от границы с Украиной.

«И здесь, прежде всего, нужно обратить внимание на достаточно нетипичный район для осуществления таких пусков — потому что обычно они осуществляются с космодрома „Плесецк“ (как шахтного, так и мобильного базирования)», — говорят исследователи.

Они также привели пример, что именно с космодрома «Плесецк» осуществлялись первые три испытательных запуска, которые проходили в мае и декабре 2007 года, а также в ноябре 2008 года.

Более того, в 2024 году в рамках учений стратегических ядерных сил РФ осуществляла пуски МБР «Ярс» с того же космордрома «Плесецк» по полигону «Кура». Космодром «Плесецк» расположен в Архангелской области ориентировочно в 1300 км от Украины и около 450 км от Финляндии.

Реклама

Напомним, ранее украинская разведка всегда предупредит, если Россия будет готовить удар ракетой «Орешник».

Читайте также