Крымский мост / © скриншот с видео

Реклама

Главный конструктор компании Fire Point Штиллерман показал кадры запуска трех крылатых ракет FP-5 «Фламинго», которые, по его словам, применили во время атаки на Крымский мост в ночь на 17 ноября.

Видео было обнародовано в Fire Point.

Реклама

«В результате комбинированной атаки с применением дронов FP-1 и крылатых ракет FP-5 конструкции Керченского моста подверглись критическим разрушениям», — заявили в компании.

Реклама

На опубликованных кадрах показан запуск ракет украинского производства. Отдельно демонстрируется смоделированный момент поражения Керченского моста.

По заявлению авторов сообщения, операцию провели Силы обороны Украины в ночь на 17 ноября. Утверждается, что во время комбинированной атаки были применены беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».

Запуск трьох ракет «Фламінго» по Кримському мосту

В сообщении также заявили о значительных разрушениях моста: якобы уничтожено более 270 м автомобильного полотна, повреждена арка и железнодорожная часть сооружения. В то же время, эти данные требуют независимого подтверждения.

В компании подчеркнули, что за операцией стояла продолжительная работа инженеров, военных, специалистов по разведке, планированию и производству. Там также связали атаку с подготовкой ко встрече лидеров Китая и США, которая должна была состояться 17 ноября.

Реклама

Что известно об атаке на Крымский мост

Напомним, эксперты отметили, что последствия атаки на Крымский мост могут оказаться значительно масштабнее повреждения самого моста.

Между тем , в НАТО сделали неожиданное заявление об ударе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что атаки на российскую логистическую инфраструктуру являются частью обороны Украины, поэтому такое развитие событий было неизбежным.

Также министр обороны Великобритании Вес Стритинг прокомментировал атаку на Крымский мост.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября Крымский мост атаковали беспилотники. Дорожное полотно было повреждено по меньшей мере в двух местах, а одна из арок была деформирована. Оккупанты перекрыли движение, из-за чего в пробках застряли около двух тысяч автомобилей.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров