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Категория
Оружие
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Защитит от баллистики: Зеленский раскрыл, когда в Украине испытают систему Freyja

В Украине испытают первую европейскую антибаллистику Freyja. Это может произойти уже зимой.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Зеленский назвал сроки начала испытаний

Зеленский назвал сроки начала испытаний / © Associated Press

Владимир Зеленский выразил надежду, что зимой в Украине испытают первую европейскую систему противобаллистической защиты Freyja. Он поблагодарил датскую оборонную промышленность и партнеров за сотрудничество и работу над новыми проектами.

Об этом он заявил во время встречи в Дании.

«Надеюсь, зимой мы испытаем первую европейскую систему противобаллистической защиты и получим определенный результат. Это нужно для нас всех», – отметил Зеленский.

По словам президента, Украина сосредоточена на разработке системы противодействия баллистическим ракетам, но не может реализовать этот проект самостоятельно.

Также Дания объявила о новом пакете военной помощи на 4,8 миллиарда датских крон. Это примерно 643 миллиона евро. Кроме того, Копенгаген предоставит дополнительную помощь в виде чрезвычайной грантовой поддержки в размере 150 миллионов крон (20 миллионов евро) для энергетического сектора Украины.

Испытания Freyja — что известно:

Украина создает совместно с европейскими союзниками антибаллистическую систему Freyja. Владимир Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на то, что первые испытания начнутся до конца декабря 2026 года. Также он официально подтвердил, что к этому проекту продолжают присоединяться новые европейские компании.

Президент рассказал, что Украина планирует уже к концу 2026 года иметь в своем распоряжении новую антибаллистическую систему. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы, а Киев и партнеры работают над ускорением разработки.

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