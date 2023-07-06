Завтра США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов – Reuters

Также в новом пакете военной помощи будут высокомобильные системы HIMARS.

В пятницу, 7 июля, США могут объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи.

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Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Источники издания сообщили, что в настоящее время в Белом доме "активно рассматривается" вопрос отправки в Украину кассетных боеприпасов. Пока нет никаких заявлений относительно содержания пакета, но в него должны войти кассетные боеприпасы.

Также в новом пакете будут высокомобильные системы HIMARS, а также боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker. Стоимость нового пакета военной помощи составит более 500 миллионов долларов.

Вместе с тем источники издания сообщают, что детали пакета помощи еще обсуждаются, поэтому он может измениться.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Байдена настойчиво рассматривает возможность одобрения передачи боеголовок кассетных боеприпасов в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководство США близко к принятию решения о предоставлении украинским военным дальнобойных ракет ATACMS.

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