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Завтра США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов – Reuters

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Завтра США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов – Reuters

Кассетный боеприпас DPICM / Фото: DoD US

Также в новом пакете военной помощи будут высокомобильные системы HIMARS.

В пятницу, 7 июля, США могут объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи.

Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Источники издания сообщили, что в настоящее время в Белом доме "активно рассматривается" вопрос отправки в Украину кассетных боеприпасов. Пока нет никаких заявлений относительно содержания пакета, но в него должны войти кассетные боеприпасы.

Также в новом пакете будут высокомобильные системы HIMARS, а также боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker. Стоимость нового пакета военной помощи составит более 500 миллионов долларов.

Вместе с тем источники издания сообщают, что детали пакета помощи еще обсуждаются, поэтому он может измениться.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Байдена настойчиво рассматривает возможность одобрения передачи боеголовок кассетных боеприпасов в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководство США близко к принятию решения о предоставлении украинским военным дальнобойных ракет ATACMS.

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Дата публикации
Просмотры
1118
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