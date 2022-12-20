Заявление Залужного о "300 танках": Резников объяснил, что речь идет только об одной операции

Министр обороны пояснил, что для деоккупации всех территорий Украины нужно больше техники, чем названное количество.

Заявляя о необходимости для ВСУ 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц, главнокомандующий Валерий Залужный имел в виду потребности для конкретной операции, а не освобождения всех территорий.

Об этом министр обороны Алексей Резников объяснил в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Я бы уточнил мысль генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а отдельно назвал цифру потребностей для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК", – рассказал Резников.

Также читайте Зеленский озвучил список оружия, которое необходимо Украине

Он подчеркнул, что для полной победы и деоккупации территорий Украины по состоянию на 1991 год, то есть включая Крым, Донетчину и Луганщину, "конечно, нужно больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров".

Напомним, в своем недавнем интервью Залужный сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежы 23 февраля.

Как объяснил военный эксперт Олег Жданов, это заявление главнокомандующего ВСУ было направлено больше на западную аудиторию. Чтобы на Западе прочитали между строк и поняли – чтобы выйти на границы 1991 года, Украине нужно еще больше техники и вооружения.

Россия готовится к новому наступлению: откуда оно может начаться - Валерий Залужный

Читайте также: