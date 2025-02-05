Зеленский: 40% оружия и техники на поле боя – украинского производства

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время 40% оружия и техники, используемого украинскими военными, производится внутри страны. В то же время он подчеркнул, что вклад Соединенных Штатов в обороноспособность Украины составляет около 30%.

Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, с каждым годом Украина увеличивает объем производства продукции военно-промышленного комплекса. Президент подчеркнул, что уже в 2025 году 40% всей техники, применяемой на фронте, будет украинским производством.

"Важно, что мы стали больше производить в Украине. Где-то 40% всего на 2025 год – это отечественное производство. И это дает не покой, но моральную уверенность, что мы пустыми не будем", – пояснил он.

Несмотря на рост внутреннего производства, военная поддержка союзников остается очень необходимой. Зеленский отметил, что поставки вооружения не останавливались, хотя в последние полтора года наблюдались определенные задержки.

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"Помощь очень нужна. Помощь сегодня не остановлена. Она идет так, как и шла. Я скажу вам честно, последний год или полтора некоторые были замедленные процессы. К сожалению, вовремя важные вещи к нам не приходили, но со временем они все же доходили", — рассказал президент.

Он подчеркнул, что поддержка партнеров позволяет усиливать обороноспособность страны и защищать украинские территории.

"Это давало возможность поддерживать нашу армию, усиливать наши вооруженные силы, силы обороны и, безусловно, защищаться от врага", — добавил Зеленский.

Отдельно Зеленский остановился на роли США в военной поддержке Украины, подчеркнув, что без их помощи или при значительном ее сокращении ситуация на фронте может осложниться.

"Вклад в обороноспособность и безопасность Украины, США сегодня достигает 30%, можно представить, что будет с нами без этих 30%", — отметил президент.

Напомним, США возобновили поставки вооружения Украине после короткой остановки, продолжавшейся несколько дней. В администрации президента Дональда Трампа существуют разногласия по дальнейшей военной поддержке Киева. Некоторые представители правительства выступают за сокращение поставок оружия из стратегических запасов США.