Зеленский анонсировал конференцию на уровне министров обороны государств по военной помощи Украине

В Копенгагене 11 августа начинает работу конференция на уровне министров обороны государств – партнеров Украины. Будет обсуждаться дальнейшая поддержка нашего государства в этой войне, в том числе оружием.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 10 августа.

"Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы. Чем больше оружия получает Украина, тем больше военно-технической и финансовой поддержки, скорее и наши люди и все европейцы снова смогут почувствовать покой и стабильность жизни", — отметил Зеленский.

Он также заверил, что ВСУ, разведка и правоохранительные органы не оставят без ответа российские обстрелы Днепропетровской области. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу. Еще более десяти – ранены, пятеро – в тяжелом состоянии.

"Русские войска били "Градами". Это очередное проявление российского террора, как и удары по Николаеву, по Харькову, в который раз доказывает, что нужно увеличивать военную помощь Украине. Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится это жестокая война", — сказал президент.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что завершить активную фазу войны в Украине жизненно необходимо до наступления зимы.

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