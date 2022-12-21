Зеленский может попросить у президента США истребители F-16 — NBS News

Истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon являются опорой ВВС США, а также используются многими странами по всему миру.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом может призвать поставить для украинских военных истребители F-16.
Об этом сообщает издание NBS News.
В статье указывается, что если глава Белого дома согласится передать Украине истребители F-16, то это станет значительной корой вперед по поддержке украинцев в стремлении защититься от российских агрессоров.
Отметим, что самолеты F-16 в начале российского вторжения должны были отправиться в Польшу, а Варшава должна поставить свои старые советские самолеты Украины, однако позже это соглашение сорвалось и больше не обсуждалось.
Напомним, ранее сообщалось, что для успешного применения зенитно-ракетного комплекса Patriot украинским военным придется пройти обучение, которое продлится несколько месяцев.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также: