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Зеленский может попросить у президента США истребители F-16 — NBS News

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Истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon являются опорой ВВС США, а также используются многими странами по всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом может призвать поставить для украинских военных истребители F-16.

Об этом сообщает издание NBS News.

В статье указывается, что если глава Белого дома согласится передать Украине истребители F-16, то это станет значительной корой вперед по поддержке украинцев в стремлении защититься от российских агрессоров.

Отметим, что самолеты F-16 в начале российского вторжения должны были отправиться в Польшу, а Варшава должна поставить свои старые советские самолеты Украины, однако позже это соглашение сорвалось и больше не обсуждалось.

Напомним, ранее сообщалось, что для успешного применения зенитно-ракетного комплекса Patriot украинским военным придется пройти обучение, которое продлится несколько месяцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.

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Дата публикации
Просмотры
364
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