Зеленский на встрече с Блинкеном сделал важное заявление о защите Харькова и области

Президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве 14 мая подчеркнул, что для защиты Харькова и области Украине необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Об этом пишет УНИАН.

"Для нас очень важно получить ее (принятую помощь от США – ред.) как можно скорее", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, системы и средства ПВО – это "наибольший дефицит" для Сил обороны.

"Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух "Петриотах" для Харькова и Харьковской области", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что хочет обсудить с Блинкеном будущие гарантии безопасности для Украины и мирный саммит, который пройдет в Швейцарии.

"Нам нужно участие не только Соединенных Штатов. Нам нужна помощь от президента Байдена и от вас, чтобы привлечь как можно больше стран к саммиту мира", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая в рамках первого визита после того, как в прошлом месяце Конгресс США принял пакет военной помощи Украине на 61 миллиард долларов.

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