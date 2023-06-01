Зеленский настаивает на создании коалиции поставщиков комплексов Patriot – подробности

Зеленский также поблагодарил западных союзников, прежде всего США, за согласие передать Украине F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что создание коалиции поставщиков систем ПВО Patriot необходимо, чтобы в стране успешно истек период до получения истребителей F-16.

Об этом Зеленский сказал во время ответа на вопрос "Европейской правды" по завершении саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Зеленский также поблагодарил западных союзников, прежде всего США, за согласие передать Украине F-16, хотя для этого, по его словам, на некоторых партнеров пришлось "давить". Однако он напомнил, что боевые самолеты поступят в ВСУ только через некоторое время.

"Нам нужны современные истребители. Это не просто вопрос нашей защиты. Это вопрос безопасности наших людей. Но до истребителей еще нужно дожить. Мы это сделаем обязательно, но для этого нам нужна защита", – заявил он.

По словам Зеленского, пока у Украины не будет самолетов, нужно больше Patriot.

"Почему "Петриоты"? Потому что они способны сбивать все типы российских ракет. Вот и все. У нас много других систем, но "Петриоты" – это "Петриоты", – добавил президент.

Глава государства Зеленский обсудил с несколькими европейскими премьер-министрами вопросы поставки Украине новых систем ПВО и обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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